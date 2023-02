Arisa deve molto al festival di Sanremo, forse è per questo che ci torna così spesso. Quest'anno come ospite con Grignani

Tra le serate più godibili e divertenti del Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11, c’è sicuramente quelle dei duetti, o delle cover, che quest’anno avrà luogo venerdì.

In questa serata i concorrenti portano sul palco con loro altri artisti e si cimentano in cover e rifacimenti. Gianluca Grignani, ad esempio, ha scelto di portare con sè Arisa per cantare “Destinazione paradiso”.

Arisa, chi è, età e vero nome

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto 1982. Proprio come Eros Ramazzotti e Fasma, ospiti anche loro nella serata del venerdì, deve parte del suo successo proprio al Festival di Sanremo.

Vi parteciperà diverse volte. La prima volta è nel 2009, nella sezione Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, che la porta alla vittoria. Nel 2014 “Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio. Tra un Sanremo e l’altro una carriera eclettica e interessante, con collaborazioni importanti. Solo qualche esempio: Lorenzo Fragola, J-Ax, Fedez, Tricarico, Myss Keta, Lo Stato Sociale.

Arisa, altre esperienze televisive

Non solo Sanremo, nella carriera di Arisa.

La donna infatti è diventata un vero e proprio personaggio televisivo a tutto tondo, con partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi, in qualità di professoressa di canto, Il cantante mascherato e Ballando con le stelle, in qualità di concorrente.