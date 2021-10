Chi è Rebecca Parziale, studentessa de Il Collegio 6

Rebecca Parziale è una delle giovanissime allieve de Il Collegio 6. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Rebecca Parziale è una delle giovanissime allieve de Il Collegio 6 e ha già attirato l’attenzione su di sé grazie al suo temperamento e alla sua bellezza.

Chi è Rebecca Parziale

Nata nel 2006 a Genova, Rebecca Parziale è una delle nuove allieve de Il Collegio 6, il programma in onda su Rai2.

Ha deciso di partecipare allo show perché, nonostante – a suo dire – abbia la media dell’8 a scuola, il suo comportamento non sarebbe dei migliori: Rebecca infatti è determinata e prepotente e non si dà per vinta fino a quando non ha ottenuto ciò che vuole. I suoi genitori l’hanno soprannominata ironicamente “Lambo”, ossia “Lamborghini”: la ragazza sarebbe infatti solita fare acquisti a dir poco costosi, tra gioielli e abiti griffati.

Rebecca Parziale: il look

Con i suoi lunghi capelli biondi e i suoi occhi da cerbiatta, Rebecca Parziale ha ammesso di avere un vasto numero di corteggiatori. Al momento sarebbe single e secondo lei i ragazzi “dovrebbero fare tutto ciò che dice lei”. Riuscirà a trovare l’amore all’interno del Collegio?

La ragazza oggi abita con i suoi genitori nella sua amata Genova. Pur avendo solamente 14 anni Rebecca Parziale ha dimostrato di avere già un bel caratterino: è riuscita infatti a convincere i suoi genitori a farle fare un piercing all’ombelico.

Rebecca Parziale al Collegio: i concorrenti

In tanti tra i fan del Collegio non vedono l’ora di vedere Rebecca Parziale “all’opera” all’interno del Collegio. Insieme a lei sono stati selezionati altri 19 studenti: tra loro vi sono Sara Masserini (16 anni, originaria di Colzate), Alessandro Giglio (15 anni, originario di Torino), Gaia Cascino (16 anni, originaria di Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15 anni, nato a Napoli), Federica Cangiano (14 anni, di Napoli), Davide Maroni (16 anni, di Nova Milanese – Mb) Vincenzo Rubino (16 anni, originario di Bari), Lorenzo Sena (14 anni, di Viareggio, Maria Sofia Pia Federico (16 anni, nato a Valmontone), Cristiano Karol Russo (15 anni di, S.

Pietro Vernotico), Sveva Accorrà (14 anni, di Monza), Simone Casadei (16 anni, di Coriano), Beatrice Genco (14 anni, di Paderno Dugnano), Filippo Romano (14 anni, di Scandicci), Elisa Cimbaro (14 anni, di Tarvisio), Edoardo Lo Faso (16 anni, di Catania), Valentina Comelli (15 anni, di Zone), Raffaele Fiorella (15 anni, di Barletta) e Anastasia Podeschi (16 anni, di Santarcangelo di Romagna).