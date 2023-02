Chiara Ferragni a Sanremo: l'angolo degli oggetti portafortuna

Chiara Ferragni è già arrivata a Sanremo, dove nei prossimi giorni svolgerà le consuete pove di rito previste prima dell’inizio dello show.

Sui social l’influencer ha mostrato ai fan l’angolo dei suoi “oggetti portafortuna”.

Chiara Ferragni a Sanremo: gli oggetti portafortuna

Come suo marito Fedez anche Chiara Ferragni è un po’ scaramantica e, nelle ultime ore, lei stessa ha mostrato di aver allestito nella sua stanza d’hotel un “angolo portafortuna” con gli oggetti che le hanno regalato i figli prima della sua partenza, alcune pietre magiche e infine due ciondoli (uno a forma di ferro di cavallo e uno con scritto Perché Sanremo è Sanremo).

La celebre imprenditrice digitale farà il suo debutto come co-conduttrice nella prima serata della kermesse e sarà presente anche nella puntata finale dello show. In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà al fianco di Amadeus, e per il momento lei non ha nascosto di avere l’ansia per questo suo primo debutto come co-conduttrice tv.

Al fianco dell’influencer sarà sempre presente suo marito Fedez, che oltre ad esibirsi nella serata dei duetti ha anche annunciato che il suo podcast, Muschio Selvaggio, per l’occasione si sposterà proprio nella Citta dei Fiori. Nei giorni scorsi il rapper è stato travolto da numerose polemiche per via delle dichiarazioni da lui fatte all’interno del podcast (in merito al caso di Emanuela Orlandi e, a seguire, in merito al Karate).