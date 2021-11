Chiara Ferragni e Fedez: le presunte tensioni tra le mamme dei due Vip

Recenti rumors parlerebbero di dissapori tra le mamme di Chiara Ferragni e Fedez: le ultime novità gossippare sulla popolare coppia

Da diversi anni Chiara Ferragni e Fedez rappresentano una delle coppie più affiatate sia del web sia del mondo dello spettacolo in generale. Spesso al centro dell’attenzione mediatica, i due Vip portano anche i rispettivi famigliari a trovarsi inevitabilmente sotto i riflettori.

A dimostrazione di ciò, nelle ultime ore è emerso online un retroscena molto particolare sulla coppia, che sta già facendo parecchio discutere.

Ferragnez: suocere ai ferri corti?

Secondo quanto rivelato da Dagospia, pare che tra Marina Di Guardo, mamma di Chiara, e Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ci sarebbero delle tensioni in corso. Non sono tuttavia chiari i motivi del presunto gelo tra le due donne, ma il noto portale ha fatto notare come entrambe non si seguano sui social e su Instagram in particolare.

Naturalmente si tratta solo di supposizioni, dal momento che non sussiste nessuna prova certa che le rispettive suocere di Chiara e Fedez abbiano dei dissapori.

Nel mentre, proprio in questi giorni, l’imprenditrice digitale si sta godendo gli ultimi importanti traguardi della sua sfavillante carriera.

A partire dal 9 dicembre sarà infatti disponibile su Amazon Prime Video la serie tv The Ferragnez, che seguirà da vicino gli ultimi mesi di vita della coppia. Lo show ripercorrerà i momenti più significativi della storia di Chiara e Fedez, a partire dal secondo posto del rapper all’ultimo Festival di Sanremo fino alla nascita della piccola Vittoria. Intanto la Ferragni raccoglie anche i succosi frutti delle sue nuove linee dell’omonimo brand, di cui fanno parte la sua prima collezione di accessori per la scuola e la sua prima linea di gioielli.