Chiara Ferragni e Fedez quanto costa la poltrona Louis Vuitton nel loro salotto

Chiara Ferragni e Fedez non hanno badato a spese per l'arredamento della loro casa. Tutto quello che c'è da sapere sul costo della loro poltrona.

Chiara Ferragni e Fedez non hanno badato a spese per arredare il loro lussuoso attico a Milano City Life. La loro poltrona del salone, firmata Louis Vuitton, avrebbe un costo da capogiro.

Chiara Ferragni: la poltrona Louis Vuitton

Una delle protagoniste più riprese nei video di Fedez e Chiara Ferragni è la loro poltrona Louis Vuitton, che i due hanno sistemato al centro del loro salone accanto a due spaziosi divani in pelle.

La poltrona, di colore rosa e con impresso il marchio della maison di moda, è stata personalizzata dall’artista Etai Drori e il suo costo sarebbe a dir poco da capogiro: il prezzo di listino per quel tipo di poltrona infatti (si tratta di un modello Grasshopper) è infatti di 1795 euro, e sfiorerebbe i 2000 con il poggiapiedi abbinato. Trattandosi di un pezzo unico non riproducibile il costo del modello in casa dell’influencer e del rapper sarà certamente più alto.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez molto presto si trasferiranno in un nuovo appartamento, più grande, sempre nel quartiere di City Life a Milano. La coppia ha rivelato che il nuovo appartamento sarà multiaccessiorato e adatto a una famiglia di 4 persone (quest’anno infatti i due hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni).

“Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare.

Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”.

Chiara Ferragni: la vita privata

Con enorme entusiasmo Chiara Ferragni ha annunciato via social ai suoi fan che nel 2022 lei e Fedez si trasferiranno in una nuova casa di loro proprietà.

Nonostante l’attico a City Life ripecchiasse pienamente le esigenze della coppia, con l’arrivo della piccola Vittoria la casa avrebbe iniziato a “star loro stretta”. Il piccolo Leone, al contrario della sorellina, ha una stanza tutta sua (che di recente è stata arredata a tema Toy Story).

Oggi la famiglia è più felice e unica che mai e l’influencer è tornata a svolgere i suoi impegni di lavoro poco tempo dopo la nascita della piccola Vittoria.

Di recente ad esempio è partita per Parigi a bordo dell’Orient Express, e anche in questo caso non ha badato spese.