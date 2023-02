Chiara Nasti, la pancia piatta a pochi mesi dal parto: lo sfogo conto le altre madri

A pochi mesi dalla nascita di suo figlio Thiago, Chiara Nasti è tornata a sfoggiare una forma invidiabile e una pancia perfettamente piatta, che non ha mancato di scatenare l’ira di alcune madri via social.

Chiara Nasti: la pancia piatta

A due mesi dalla nascita del suo primo figlio Chiara Nasti è tornata a sfoggiare una perfetta forma fisica che lei stessa ha mostrato orgogliosa via social. Qualcuno sui social ha preso di mira l’influencer accusandola di aver perso i chili della gravidanza troppo in fretta, e a tal proposito lei stessa si è sfogata affermando:

“Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie forme dolci.

Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro. Fate una bella coa vosa voi, dopo i nove mesi continuate a mangiare così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che uqueste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto. Veramente, rilassatevi.”

Durante la gravidanza Chiara Nasti era finita nell’occhio del ciclone per aver detto che le donne “svaccano” in gravidanza e che lei invece non sarebbe ingrassata troppo.

La questione aveva sollevato una vera e propria bufera in rete, e in tantissimi si erano scagliati contro la fidanzata di Mattia Zaccagni per le sue parole.