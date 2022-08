Chiara Nasti svela il nome del figlio e viene travolta dalle critiche: il significato

Chiara Nasti è stata travolta da una nuova ondata di polemiche per via del nome scelto per il suo primo figlio.

Chiara Nasti ha svelato via social quale sarà il nome del figlio da lei atteso insieme al compagno Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti: il nome del primo figlio

Molto presto Chiara Nasti diventerà mamma per la prima volta e, nelle ultime ore, l’influencer ha deciso di condividere con i fan la scelta del nome del bambino, che si chiamerà Thiago.

Secondo indiscrezioni lei e Mattia Zaccagni avrebbero deciso di chiamare così il loro primogenito perché sarebbe lo stesso nome del figlio di Lionel Messi, idolo di Zaccagni. La scelta fatta dalla coppia non è piaciuta ai fan dei social, e in tanti hanno accusato Chiara Nasti di aver copiato la collega influencer Sofia Crisafulli (che ha chiamato Thiago il suo bambino). Chiara Nasti ha replicato alle critiche tuonando: “Ma iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamavo Enzo caga….il ca….

lo stesso?”.

Le critiche all’influencer

Non è la prima volta che Chiara Nasti viene travolta dalle polemiche durante la sua gravidanza. L’influencer è stata ampiamente criticata per aver organizzato il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico e a seguire molti l’hanno accusata per aver definito le donne incinte “svaccate” per via dei chili presi in gravidanza. Nei giorni scorsi l’influencer è stata difesa dalla collega Giulia De Lellis, che le ha dedicato un commento attraverso i social.