Come gli esperti vedono il ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck: la nuova stagione romantica dei "Bennifer" e i meccanismi che la nutrono

Il modo in cui gli esperti vedono il ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck dà la cifra di due cose: della nuova pulsione della gossip-press a tenersi anche su un piano di “rigore analitico” e di quanto i grandi sconvolgimenti sociali possano toccare anche le vite degli inarrivabili vip di Hollywood e dintorni showbiz e dintorni, in quanto a comportamenti.

Perché? Perché secondo alcuni esperti neanche il ritrovato e matureggiante amore dei “Bennifer” è stato immune da alcune dinamiche che all’amore appaiano bisogno di sicurezza e ricerca di “bussole emotive”. Insomma, i ritorni dopo anni da quando certe relazioni si sono rotte hanno una spiegazione, ed è spiegazione valida per tutti, star o uomini comuni che siano.

Come leggere il ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck, parla il dating coach

Ad esempio il dating coach Hayley Quinn di questa sorta di otto volante emotivo fra ex partner che tornano nuovi si fida pochino. Se da un lato è vero che specie con gente come i Benniefer c’è il romanticismo di facciata che agevola quello più profondo, è vero anche un altro dato. Quello per cui “le relazioni possono funzionare e le persone possono tornare insieme in tempi diversi, ma è importante non romanzare il ritorno con un ex”.

Perché? Perché chi hai ritrovato dopo 20 anni non sarà più la persona che avevi lasciato 20 anni fa e approcciarsi a lei con il metodo della assoluta novità è difficile. Lo è perché nelle coppie di ritorno c’è comunque uno storico in comune. E il caso di Lopez ed Affleck non è il solo: durante la pandemia sono state moltissime le coppie che si sono riunite, perché il richiamo ancestrale alla catastrofe planetaria scatena la mistica del “cosa non ci siamo detti e che potremmo non dirci più”, come a sottolineare che in realtà le storie d’amore del passato sono solo sospese, ma mai finite.

Lopez, Affleck e il ritorno di fiamma, il rassicurante ritorno del passato

Ecco che quindi è emersa “una enorme tendenza agli appuntamenti incentrati sui ritorni di storie d’amore del passato”, incentivata dalle paura figlia dell’isolamento. Ed Helen Fisher, ricercatrice senior presso il Kinsey Institute, ha detto che molto dipende “dal tipo di problemi nella relazione e dal motivo per cui la coppia si è separata. Questa pandemia ha spinto i single a ricercare una relazione impegnata. Quindi, se una coppia si è lasciata in passato perché uno voleva impegnarsi e l’altro no, la pandemia è riuscita a cambiare le loro priorità, favorendone la condivisione. Se la relazione ha lasciato tanti bei ricordi, tendiamo a ricordarli. E questa pandemia ha dato alle persone molto tempo per pensare al loro passato e al loro futuro”.

Ritorno di fiamma fra Jennifer Lopez e Ben Affleck: l’elemento della maturità di coppia

Le ha fatto eco la psicologa clinica Linda Blair, che crede nell’amore di ritorno ma che abbia come presupposto il cambiamento: “Dipende dalla maturità della coppia e da quanto spazio e tempo c’è stato tra la separazione e il ritorno insieme. Quando ci si incontra in età più adulta è più probabile che funzioni perché si tende a trarre beneficio dalle riflessioni sul perché la storia non è andata. Si tende ad essere più riflessivi piuttosto che impulsivi”