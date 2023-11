Quella in Coppa Davis è stata la seconda vittoria di Sinner su Djokovic in undici giorni

Jannik Sinner ha conquistato l’impresa della vita, dimostrando di essere entrato a far parte dei massimi livelli del tennis maschile. Con 6-2 2-6 7-5 ha battuto il 24 volte campione dello Slam Novak Djokovic.

Coppa Davis, Sinner salva 3 match point e trionfa contro Djokovic

I giocatori si sono incontrati due volte alle ATP World Tour Finals di Torino la scorsa settimana. Djokovic ha vinto la finale e il titolo, presentandosi a questo incontro come favorito. Il 22enne di San Candido però è sceso in campo sicuro di sé, in una partita assolutamente da vincere per L’Italia. Ha preso il controllo del gioco, facendo due break nei primi cinque game. Sul campo di Malaga è stato estremamente incisivo, colpendo i vincenti con il suo dritto schiacciante e con l’eccellente rovescio.

Un secondo set al vetriolo

Djokovic, che nel primo set è sembrato un po’ spento o semplicemente non allo stesso livello dell’avversario, ha ribaltato il verdette nel secondo set. Il serbo ha alzato il tiro, come è solito fare, e ha vinto 6-2. L’Italia di Lorenzo Musetti aveva perso in precedenza contro il serbo Miomir Kecmanovic in tre set. L’esito quindi poteva essere uno solo: o Sinner batteva Djokovic o l’Italia tornava a casa.

L’Italia guarda alla finale

Sinner, che non era nato l’ultima volta che l’Italia ha raggiunto una finale di Coppa Davis, era aveva già compiuto un gesto eroico battendo Tallon Griekspoor e poi accompagnando Lorenzo Sonego nel doppio per ribaltare il deficit di 1-0 contro l’Olanda. Nel terzo set il tennista ha trionfato contro il numero 1 al mondo, con un servizio senza appello e colpi da fondo campo nitidi e profondi. “È stata una montagna russa” ha dichiarato al termine della partita, durata 2 ore e 35 minuti “Ho iniziato molto bene. Nel secondo set ha giocato molto meglio di me. Nel terzo set ho cercato di servire molto bene e anche nei match point ho servito bene“. Ora il doppio decisivo contro la Serbia determinerà chi incontrerà l’Australia nella finale di domenica.