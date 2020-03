Un ciclista impavido si oppone ai divieti imposti dal governo per il contenimento del contagio da coronavirus: "Identificatevi voi".

Fermato da una pattuglia della Polizia, un ciclista di Rovereto, in provincia di Trento, no ha rispettato i divieti imposti per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. La sua giustificazione, immortalata in un video, ha fatto il giro del web. “Non sono un cittadino italiano – ha detto l’uomo -, ma un umano soggetto a regole internazionali. Quindi non sono soggetto a queste norme”. Alla richiesta di esibizione dei documenti, lo sportivo avrebbe detto: “Identificatevi con matricola o nome. Agli sconosciuti non parlo e le divise non le conosco“.

Coronavirus, ciclista non rispetta divieti

Un episodio singolare quello del ciclista di Rovereto che si è opposto ai divieti imposti dalle stringenti norme del governo per il contenimento dell’epidemia. Se è vero che molte regole lasciano ampio spazio all’interpretazione, è ancor più giusto rispettare le norme per la tutela della salute propria e altrui.

Sono oltre 6 mila le denunce per violazione dei decreti effettuare in pochissimi giorni, come rivelano i dati del Ministero dell’Interno. Ma il ciclista della provincia di Trento no ha voluto rinunciare alla sua bicicletta ed è stato quindi fermato da una pattuglia della Polizia.

Di fronte agli agenti ha dichiarato di essere una persona umana soggetta a regole internazionali. Pertanto, alla richiesta dei documenti ha replicato agli agenti: “Non ho obbligo di residenza e di codice fiscale. Sono il mio legale rappresentante, perché sono avvocato e mi difendo da solo“.