Al via i controlli della polizia nelle principali zone della movida per contenere il coronavirus; multe ai locali che non rispettano le regole.

Tre giorni dopo il decreto che consente di muoversi liberamente all’interno della propria regione, il Viminale ha predisposto un piano per effettuare controlli nei principali locali della movida, ed evitare così nuovi contagi da coronavirus. Molte persone infatti in questi giorni si sono recate in bar e ristoranti, talvolta senza rispettare le misure di sicurezza atte a contenere il coronavirus. Il piano del ministero degli Interni prevede controlli nelle zone più affollate delle grandi città e sanzioni per cittadini e gestori.

Coronavirus, i controlli nei locali

La ministra degli interni Lamorgese, in accordo con il capo della polizia Franco Gabrielli, ha deciso di intervenire “prima che sia troppo tardi”. Polizia, carabinieri e finanzieri effettueranno controlli nelle aree maggiormente frequentate a partire dalle 18, concentrandosi nelle zone ricche di locali, bar e ristoranti dove è possibile incontrarsi. Lo scopo è controllare che non si creino assembramenti e che tutte le misure di sicurezza siano rispettate.

È importante monitorare la situazione in questo momento, perché queste due settimane sono cruciali, in quanto vedono la ripresa delle attività produttive, ma anche della vita sociale. Un passo falso o scarsa cautela possono far precipitare la situazione e portare a nuovi contagi. Per questa ragione i controlli sono importanti. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni da 400 a 3.000 euro. Ancora più gravi le sanzioni previste per i gestori dei locali, che, nei casi più gravi, possono incorrere nella sospensione temporanea della licenza.





I sindaci in questa fase hanno po la possibilità di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, per esempio dove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale.