Due nuovi positivi al Coronavirus a Castellammare, Napoli. Uno di questi è una ragazzina di 14 anni, sulla quale ci sono dei dubbi.

A Castellammare di Stabia, Napoli, due nuovi positivi al Coronavirus. Fra questi, una ragazzina 14enne il cui caso ha sollevato non pochi dubbi. La paziente è in primis risultata come contagiata, ma si vocifera circa la sua negatività: è giallo.

Coronavirus, nuovi positivi a Castellammare

La famiglia della giovane ha fatto sapere, in via ufficiosa, che il risultato del primo tampone non sarebbe corretto e che la figlia è negativa. La Asl locale però non conferma la notizia, lasciando come valida quella circa la sua positività, oltre a quella di un 83enne, che risulta ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase.

A darne ufficiale notizia è stato il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, sulla sua pagina Facebook ufficiale.

“Ai miei concittadini auguro una pronta guarigione, al pari degli altri cittadini stabiesi attualmente positivi al Coronavirus”, scrive, “I dati pervenuti ci confermano che la pandemia è ancora in circolo nel nostro territorio e che l’emergenza non è terminata”.

Il sindaco: “Continuiamo a restare uniti”

Lo stesso primo cittadino prosegue poi col raccomandare alla popolazione massima attenzione, oltre che rispetto delle fondamentali regole anti contagio per non vanificare gli sforzi compiuti sinora. “Ricordo a tutti che è obbligatorio ed è vitale indossare correttamente la mascherina ed evitare assembramenti e luoghi affollati”, speicfica, “Continuiamo a restare uniti e a remare insieme in questa fase di convivenza col virus. Insieme ce la faremo”.

Un nuovo positivo anche a Vico Equense, Napoli. Si tratta di un giovane residente nella frazione di Santa Maria del Castello, rientrato a marzo 2020 dal Nord Italia per motivi di lavoro.

Il ragazzo si trova ora in isolamento fiduciario, costantemente monitorato.