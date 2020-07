Per il colonnello Giuliacci agosto 2020 sarà il meno caldo degli ultimi cinque anni.

L’Italia sta attraversando dei giorni di grande afa e calore. In quasi tutte le regioni, infatti, le temperature stanno segnando dei picchi record. Questa ondata di calore sta facendo preoccupare gli italiani che, nonostante l’epidemia per il coronavirus, trascorreranno, lontano dalle loro abitazioni, qualche giorno di vacanza.

Il colonnello Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage.it ha spiegato cosa ci si dovrà aspettare dal meteo del mese di agosto. “Secondo le tendenze, quasi sicuramente meno rovente e siccitoso e più temporalesco se comparato a quello che è successo negli ultimi 5 anni. Quest’anno ci sarà sì caldo, ma ritengo che l’ondata di calore che stiamo affrontando in questi giorni sarà l’unica dell’estate 2020. In altre parole, ad agosto non avremo più ondate di caldo così intense, ma saranno più brevi”.





Meteo di agosto 2020

Al contrario degli altri anni, dunque, gli italiani si troveranno ad andare in vacanza con un clima molto più mite e temperato. Lo stesso colonnello Giuliacci ha spiegato il motivo dell’abbassamento delle temperature. “Mentre negli ultimi 5 anni dominava l’anticiclone africano, quest’estate il vero protagonista è l’anticiclone delle Azzorre, che è più mite e sospinge sull’Italia le fresche correnti atlantiche, non le calde correnti sahariane.

Quindi, il prossimo mese sarà di certo più gradevole dal punto di vista climatico“. La prima settimana di agosto il caldo dovrebbe essere spazzato via da alcuni rovesci e perturbazioni.