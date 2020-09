Due studenti di Leno e Montichiari sono risultati positivi al coronavirus: i rispettivi compagni sono finiti in quarantena.

Aumentano i casi di studenti positivi al coronavirus nelle scuole che costringono intere classi a rimanere isolate fino allo svolgimento dei tamponi: gli ultimi due riguardano una scuola media di Montichiari e una superiore di Leno.

Studenti positivi a Leno e Montichiari

Si tratta in particolare di un ragazzo di 13 anni che frequenta le scuole medie Tosoni. Una volta effettuato il tampone che ha dato esito positivo, l’azienda sanitaria territoriale ha provveduto ad avvisare i vertici scolastici che hanno disposto, come da protocollo, l’isolamento dei compagni di classe. Costoro effettueranno anche il tampone nei giorni a seguire, mentre gli insegnanti potranno non osservare la quarantena in quanto scagionati dal contagio grazie alla distanza che intercorre tra loro e gli alunni.

Per Montichiari si tratta del secondo caso di positività emerso nelle scuole: il primo riguardava un bimbo dell’asilo dei Novagli. Queste le parole del sindaco Marco Togni: “Raccomando a tutti i genitori di mantenere la massima calma per non aggiungere confusione e inutile panico. Li invitiamo a dare massima fiducia a tutto il personale scolastico che sta garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni Covid“.

L’altro caso riguarda invece uno studente iscritto al terzo anno del Capirola di Leno, istituto che tra sede centrale e succursale conta circa 2.200 alunni. Nell’ultimo weekend di settembre aveva iniziato ad accusare i primi sintomi dell’infezione e, quando si è sottoposto a tampone, è risultato positivo. Anche in questo caso i compagni di classe sono stati isolati e continueranno con la didattica a distanza quasi fino a metà ottobre.