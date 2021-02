Un altra provincia passerà in zona rossa. A partire da sabato 27 febbraio la provincia di Pistoia sarà zona ad alto rischio.

La provincia di Pistoia, diventerà zona rossa a partire dalla mezzanotte di sabato 27 febbraio. La decisione è arrivata in seguito al termine del vertice con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’ordinanza durerà fino a domenica 7 marzo.

Covid, Pistoia zona rossa

Una delle province più colpite dal Coronavirus di quest’ultimo periodo passerà a breve in zona rossa. La provincia di Pistoia cambierà colore a partire da sabato 27 febbraio. Le disposizioni dureranno fino al prossimo 7 marzo. A darne notizia su Facebook il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che ha illustrato punto per punto cosa cambierà nel territorio: “Con la zona rossa è prevista la didattica a distanza per superiori, seconda e terza media.

Materne, elementari e prima media restano in presenza. Gli spostamenti sono limitati anche all’interno del Comune. Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Non appena ci sarà l’ordinanza firmata vi darò tutti gli aggiornamenti anche sulle specifiche misure previste”, ha scritto il primo cittadino di Pistoia.

Il sindaco di Pistoia ha poi evidenziato come sia importante tornare a vivere: “Per tornare a vivere – intendo dal punto di vista della salute, dell’occupazione, dell’economia, della socialità – c’è bisogno di assunzioni di personale sanitario e dell’avvio delle vaccinazioni di massa.

I posti letto ci sono nella nostra area di riferimento. Mancano però infermieri, anestesisti. Manca il personale”. Infine sui ristori ha scritto: “A questo punto il nostro territorio viene ulteriormente colpito. A queste misure restrittive devono corrispondere misure economiche adeguate”.