Dopo un anno in Turchia, la pallavolista azzurra Paola Egonu decide di tornare a giocare in Italia con la Vero Volley: insieme a lei da Istanbul due nuove schiacciatrici nella squadra milanese

Tutto è bene quel che finisce bene. Paola Egonu, pallavolista azzurra tra le più forti in attività, tornerà finalmente a giocare in Italia con la Vero Volley Milano. Con la ventiquattrenne di Cittadella, la società finora divisa tra Monza e Milano mira a diventare una delle squadre migliori d’Europa.

La stagione in Turchia le è servita a staccare

Dopo un triennio in Veneto – e aver vinto tutto con l’Imoco Conegliano –, per l’ultima stagione 2022/2023 Paola aveva deciso di andare a giocare per la prima volta fuori dall’Italia, in Turchia, anche per via degli episodi di razzismo che l’avevano riguardata nel nostro Paese e per i quali aveva più volte pensato di lasciare definitivamente la Nazionale. Trascorso l’anno con il VakıfBank Istanbul, tornerà a giocare nel campionato italiano con la Vero Volley, vogliosa di rivalsa dopo aver perso le finali Scudetto proprio contro Conegliano.

Grandi progetti per la Vero Volley Milano

Come detto, con l’ingresso di Paola Egonu la Vero Volley punta in alto. Insieme a lei da Istanbul faranno ingresso nella squadra le schiacciatrici Kara Bajema e Nika Daalderop. L’azzurra non esclude la possibilità di trasferirsi stabilmente a Milano per regalare alla città il suo primo Scudetto di pallavolo.