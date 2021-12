Nella casa più spiata d'Italia, Davide Silvestri e Soleil pensano che Alex e Delia si siano lasciati

Davide Silvestri e Soleil pensano che Alex e Delia si siano lasciati, ma partiamo dall’inizio: Lunedì scorso Alex Belli è tornato nella casa più spiata d’Italia per l’ennesimo confronto altruistico, telepatico e artistico con Soleil Sorge.

Questa volta però il Man ha lavorato in smart working, direttamente da casa sua a Milano. Durante il collegamento in streaming non è mai apparsa Delia Duran. Il giorno dopo gli autori hanno chiamato in confessionale Soleil e le hanno chiesto cosa pensasse dell’assenza di Delia nella diretta di Alex. La protagonista della soap Chimica Artistica: Non è un Game è corsa a raccontare tutto all’amico Davide Silvestri.

“Sì mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa”.

L’attore di Vivere dopo aver ascoltato Soleil si è fatto una sua idea di quello che potrebbe essere accaduto. Secondo Davide Silvestri l’assenza della Duran in video potrebbe essere frutto di una rottura con Belli.