“Non parleremo più con Dazn, solo con Sky e Rai” ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis prima della conferenza del tecnico del Napoli, Francesco Calzona. Già prima della partita contro la Juve, la tensione era alle stelle e infatti nei tunnel dello stadio, il presidente ha inveito contro i giornalisti con parole molto brutte. Ma cosa è successo?

La furia di De Laurentiis

Nei tunnel che portano agli spogliatoi dello stadio Maradona, poco prima dell’incontro fra Juventus e Napoli, il presidente di quest’ultima squadra ha mostrato disappunto verso Dazn.

Aurelio De Laurentiis ha ribadito che non verranno rilasciate più interviste del Napoli ai giornalisti di Dazn e il litigio che ormai è diventato virale, vede lui inveire contro un operatore che probabilmente era di un’altra emittente, tuttavia ha subito la furia di quel momento.

Dallo studio e dallo stadio, i giornalisti che lavorano in piattaforma hanno sottolineato il rammarico per questa scelta. Ma a cosa è dovuta?

La scelta di De Laurentiis

Incuriosisce la reazione verbale molto violenta del presidente De Laurentiis ma non di conoscono i motivi di questa scelta.

Con rammarico Pierluigi Pardo, che dallo studio seguiva il match, ha informato i telespettatori che non vedranno interviste che riguardano il Napoli.

Dato il mistero circa il motivo reale, aleggiano solo alcune supposizioni. Ad esempio, Fanpage parla di un’arrabbiatura dovuta alla presenza delle telecamere all’interno del Maradona, pronte a registrare le immagini degli ultimi dettagli della preparazione dei calciatori.

Nel pacchetto sui diritti televisivi infatti, Dazn ha anche questa opzione.

Notoriamente, a De Laurentiis non sono mai piaciute queste riprese ma La Repubblica ha sottolineato anche un altro motivo. Sembra infatti che il presidente del Napoli sia furioso con Dazn per l’anticipo di Napoli- Atalanta, concessa all’orario scomodo delle 12.30 quando invece si trattava di una gara fondamentale per la corsa all’Europa.