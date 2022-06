Diana Del Bufalo in Messico con la sua nuova fiamma: le foto

Diana Del Bufalo sta trascorrendo una vacanza in Messico in compagnia della sua nuova fiamma, Benjamin Walsh.

Diana Del Bufalo, più felice che mai, sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in Messico.

L’attrice ha mostrato ai fan di essere in dolce compagnia: con lei infatti sarebbe sempre presente Benjamin Walsh, un ragazzo australiano che, a quanto pare, sarebbe la sua nuova fiamma. Al momento l’attrice non ha svelato dove si siano conosciuti e in tanti tra i fan l’hanno tempestata di domande in merito alla relazione.

Diana Del Bufalo: la vita privata

Diana Del Bufalo è reduce da una rottura con Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

I due hanno vissuto un’importante liaison e la madre dell’ex naufrago ha confessato che sarebbe stata felice di avere Diana come sua nuora. La coppia si è separata pacificamente e, a quanto pare, Diana Del Bufalo è riuscita a trovare di nuovo la felicità in amore. In tanti si chiedono se l’attrice confesserà alcuni retroscena sulla sua storia con Benjamin Walsh e, soprattutto, se ci saranno altre foto della vacanza in Messico svolta dalla nuova coppia dell’estate.