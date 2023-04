Diletta Leotta aspetta una femminuccia: il look per il gender reveal

Diletta Leotta aspetta una femminuccia, ma il look per il gender reveal party è blu.

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori di una bella femminuccia. Il sesso del bebè è stato svelato nel corso del gender reveal party, dove la conduttrice sportiva si è presentata con un look spaziale.

Diletta Leotta: il look per il gender reveal

Femminuccia in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice sportiva è al quarto mese di gravidanza e proprio negli ultimi giorni ha scoperto il sesso del bebè che porta in grembo. Nel corso del gender reveal party, organizzato fin nei minimi dettagli, tutto si è colorato di rosa. A colpire i fan è stato anche il look scelto dalla futura mamma.

Diletta Leotta in blu per il gender reveal

Dalla torta a tema, con una cicogna che stringe nel becco un fagottino rosa, ai palloncini rosa: a colpire i fan è stato soprattutto il look di Diletta. La Leotta ha optato per un outfit sui toni del blu. Un abitino chemisier a maniche lunghe, con sfondo bianco e sfumature di blu sui bordi e nella parte superiore.

Diletta Leotta e Loris Karius: un grande amore

Anche se la storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è iniziata da poco, i due sembrano fare sul serio. La bimba che ad agosto arriverà a riempire le loro vite ne è la prova.