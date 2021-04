Una Pasqua d'amore per la bella Diletta Leotta insieme all'attore turco

Sempre più innamorati, l’attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta non si nascondono più e si mostrano affiatati e innamorati.

Diletta e Can: una Pasqua d’amore

Da quando Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme, i due piccioncini non si nascondono più e anzi condividono con i loro follower molti scatti d’amore su Instagram.

Le ultime foto pubblicate dalla coppia sono quelle delle festività pasquali, in cui i due giovani amanti posano accanto al mega uovo di cioccolato e per Pasquetta sorridono sul terrazzo al sole nella loro casa di Roma.

La foto con l’enorme uovo di cioccolato personalizzato

Sull’uovo di Pasqua di Can e Diletta c’è una decorazione scritta a mano che recita: “Buona Pasqua Diletta e Can”. I due sono sorriedenti e golosi e trascorrono le festività insieme condividendo i loro momenti con i fans.

Nelle Instagram Stories la Leotta ha pubblicato anche un video che li vede felici durante l’apertura dell’uovo di cioccolato con un mazzo di rose rosse sullo sfondo, a conferma di quanto siano felici insieme.

Nozze in vista?

In una recente intervista, l’attore aveva parlato anche della sua storia d’amore, con queste parole: “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Alla domanda sulle nozze ha risposto in modo vago: “Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.