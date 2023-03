Diletta Leotta mostra la pancia per la prima volta: il tenero post via social

Dopo i rumor in merito al suo presunto pancino sospetto Diletta Leotta ha finalmente annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme a Loris Karius e, nelle ultime ore, ha mostrato per la prima volta la sua pancia attraverso i social.

Diletta Leotta: la prima foto della pancia

Diletta Leotta ha svelato ai fan dei social di essere in attesa del suo primo figlio e nelle ultime ore, direttamente da Dubai, ha mostrato ai fan le foto della sua pancia. “La prima vacanza insieme”, ha scritto la conduttrice, che ha confermato di essere più felice che mai per l’arrivo del suo primo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta e Loris Karius hanno iniziato a frequentarsi solo alcuni mesi fa, ossia dopo la rottura della conduttrice dal modello Giacomo Cavalli. Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha dedicato un romantico messaggio al calciatore, con cui sembra aver finalmente trovato la felicità.

In precedenza la conduttrice è stata legata a Daniele Scardina (il pugile attualmente in coma per un’emorragia cerebrale) e a Can Yaman, ma entrambe le storie si erano concluse in un nulla di fatto. La stessa Leotta ha recentemente confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha svelato quale sarebbe stato il consiglio da lei ricevuto da sua madre.