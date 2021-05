Diletta Leotta sparisce dai social? La decisione della conduttrice a causa degli ultimi rumor

Diletta Leotta sembrerebbe aver deciso di "sparire" dai social dopo le indiscrezioni sulla sua vita privata.

Dopo gli ultimi rumor che hanno travolto la sua vita privata, lo sfogo e le critiche, Diletta Leotta sembra aver deciso di “cambiare rotta”. Sui social la conduttrice ha smesso di mostrarsi in compagnia del fidanzato Can Yaman.

Diletta Leotta e le polemiche

Dopo i gossip sulla sua presunta relazione con Ryan Friedkin e sulla sua presunta relazione “costruita ad arte per ottenere visibilità” (questioni da lei stessa smentite) Diletta Leotta si è sfogata via social chiedendo di rispettare la sua privacy. In tanti – compresi colleghi famosi – avevano criticato la conduttrice, lasciando intendere che se avesse voluto maggiore privacy avrebbe dovuto in prima persona smettere di pubblicare contenuti della suo privato sui social. Oltre a Barbara D’Urso (che le aveva scagliato una frecciatina in diretta tv) anche Maurizio Costanzo si era espresso sulla questione affermando: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social.

Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv. Ci sono tanti modi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare.”

Apparentemente sembra che la conduttrice abbia deciso di dare retta a simili consigli: dopo il suo sfogo ha smesso completamente di mostrarsi via social insieme al suo fidanzato, Can Yaman, con cui ha però assicurato che le cose procederebbero a gonfie vele.

Diletta Leotta: le indiscrezioni su Yaman

Da quanto lei e l’attore turco sono usciti allo scoperto si è sparsa la voce che la loro relazione fosse stata “studiata” per consentire ad entrambi di ottenere maggiore visibilità. Diletta Leotta ha smentito la notizia, e nel suo sfogo via social ha scritto: “Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi? Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV.”

Diletta Leotta: il matrimonio

La conduttrice e l’attore hanno confermato di essere pronti per i fiori d’arancio ma, al momento, nessuno dei due ha confermato la data o ulteriori dettagli. In tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più!