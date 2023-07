Dopo sette splendide stagioni alla Juventus, con un’ultima annata forse un po’ sotto le aspettative anche per via dell’età, Juan Cuadrado lascia i bianconeri. L’esterno colombiano non ha avuto difficoltà a trovare un nuovo importante ingaggio in Serie A: è già ufficiale il suo passaggio all’Inter.

Serie A, Juan Cuadrado ufficiale all’Inter: nuovo esterno per Inzaghi

Quando si tratta di fare mercato con i parametri zero, pochi dirigenti in Italia hanno le capacità dimostrate in questi anni da Beppe Marotta. Dopo aver soffiato Marcus Thuram al Milan, l’Inter si aggiundica adesso un ex Juventus. Si tratta dell’esterno di centrocampo Juan Cuadrado, che in Serie A aveva giò giocato per Lecce, Udinese e Fiorentina. Il 35enne approda sul Naviglio in sostituzione di Raul Bellanova e insieme a Denzel Dumfries sarà una buona alternativa nel 3-5-2 di Simone Inzaghi sulla fascia destra.

Il contratto di Juan Cuadrado

Il colombiano arriverà a Milano nella giornata di oggi e sosterrà le consuete visite mediche prima della firma sul contratto. L’accordo con la società meneghina prevede che l’esterno percepirà 2,5 milioni di euro per una stagione interista. A fine anno ci si siderà nuovamente al tavolo per discutere di un possibile prolungamento di contratto.