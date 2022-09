Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7: gli indizi sui social

Secondo alcuni indizi trapelati in rete Elenoire Ferruzzi prenderà parte al GF Vip 7.

Stando ad alcuni indizi trapelati in rete anche Elenoire Ferruzzi potrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip 7.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7

Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe voluto Elenoire Ferruzzi già nelle precedenti edizioni del GF Vip ma poi, a causa del Covid, il progetto di averla nella casa più spiata d’Italia era naufragato.

Sempre secondo i rumor però la Ferruzzi potrebbe prendere finalmente parte a questa settima edizione del reality show, il cui cast è ancora top secret. Ad anticiparlo attraverso alcuni indizi condivisi via social sarebbe stato lo stesso Signorini, che aveva mostrato la sagoma di una donna con lo smalto rosso e un taki per svelare uno dei concorrenti. In molti avevano pensato che potesse trattarsi di Pamela Prati, ma la questione era stata smentita dallo stesso Signorini: “No non si tratta di Pamela, quell’indizio è per un’altra donna.

Se poi mi chiedete se la Prati ci sarà è un altro discorso. E in merito a quello posso dirvi fuochino“.

A far ipotizzare ai fan che la Ferruzzi prenderà parte al GF Vip 7 vi è anche un video realizzato insieme ad Alex Belli e Giacomo Urtis, dove si sente l’attore dell’amore libero rivolgersi a lei chiamandola “vippona”. In tanti si chiedono se si tratta della prova della sua effettiva partecipazione al programma e non vedono l’ora di saperne di più.