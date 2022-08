Elettra Lamborghini in vacanza in Sicilia sfoggia un bikini da 400 euro

Elettra Lamborghini si sta godendo una bella vacanza in Sicilia. La cantante ha sfoggiato un costume da 400 euro.

Elettra Lamborghini, dopo il concerto a Catania, si sta godendo una rilassante vacanza in Sicilia. La cantante ha sfoggiato un bikini da 400 euro, per un look da spiaggia griffato.

Elettra Lamborghini si sta godendo una bella vacanza in Sicilia, dopo un concerto a Catania. Relax, mare e spiaggia, per godersi un po’ di meritato riposo. I look di Elettra Lamborghini sono sempre molto eccentrici, ma anche tanto amati. A Firenze ha sfoggiato un sexy body-perizoma con frange, a Rimini, al Tim Summer Hits, ha osato con un altro body-perizoma con maxi scollatura, mentre a Gallipoli ha scelto un sexy look total pink.

In Sicilia, la Twerking Queen ha colto l’occasione di sfoggiare un outfit audace e sexy, sempre con body-perizoma. Anche in spiaggia, però, non ha perso occasione per essere alla moda e sempre molto sensuale.

Il bikini di lusso di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non è ancora ufficialmente in vacanza, perché è molto occupata con i suoi concerti e sta viaggiando molto. Con il marito Afrojack, però, riesce sempre a far conciliare gli impegni, trasformando i momenti di lavoro in momenti di relax e divertimento.

In Sicilia, la 28enne ne ha approfittato per rilassarsi al mare, scegliendo un look balneare griffato. Ha scelto un bikini firmato Fendi. Un due pezzi celeste, formato da top a triangolo e slip con i laccetti sui fianchi. Un modello double-face che costa ben 410 euro.