Elodie, il suo brano Tribale è simile a un altro successo: di quale si tratta

Secondo alcuni utenti sui social Tribale, ultimo singolo di Elodie, sarebbe simile a un'altra famosa canzone italiana.

In queste ore Elodie ha rilasciato il suo ultimo singolo, Tribale, che secondo alcuni sarebbe però molto simile a un’altra famosa canzone italiana.

Elodie: Tribale simile a un’altra canzone

Finalmente Elodie ha rilasciato sulle principali piattaforme il suo ultimo singolo, Tribale, e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli su quella che senza dubbio sarà un’altra delle hit della cantante.

Nonostante il successo e l’immediato riconoscimento da parte del pubblico, Elodie ha dovuto fare in queste ore i conti anche con le malelingue che hanno insinuato che Tribale sia fin troppo simile a un altro brano di successo della musica italiana, ossia Festival, di Paola e Chiara. La cantante replicherà a simile accuse?

Elodie: la vita privata

Di recente la cantante è tornata a far parlare di sé dopo che è stata avvistata per diverse volte in occasione del suo ex, Marracash.

I due si erano separati ufficialmente nel 2021 e a seguire Elodie è stata avvistata in più d’un occasione in compagnia di Davide Rossi, manager di Armani. Non è dato sapere se la storia tra i due stia continuando o se invece la cantante abbia ripreso a frequentare Marracash (con cui ha comunque sempre sostenuto di aver mantenuto buoni rapporti).