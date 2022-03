Elodie ha replicato ai commenti sessisti riguardanti il suo ultimo video, Bagno a Mezzanotte.

Elodie: la replica ai commenti sessisti

La cantante si è sfogata nelle sue stories via social, dove ha detto:

“Non mi sento offesa. Io sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista tanti anni, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappa orgogliosa, ma mi spiace quanto la libertà femminile mette in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre.

All’estero è normale. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent’anni fa: è normale. Non c’è niente di male. E’ un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare, non si scrivono certe cose. E’ da vili”, ha dichiarato la cantante.

Elodie: i proventi per l’Ucraina

I proventi ottenuti da Bagno a Mezzanotte sono stati devoluti a Save The Children che li utilizzerà per fornire aiuto ai bambini in Ucraina.

Nei giorni scorsi la cantante – così come altre celebrità – si è scagliata contro Putin e la guerra affermando: “Moltissimi bambini, tanti dei quali piccolissimi, stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro. La guerra, con tutto quello che porta con sé, lascerà un segno indelebile nelle loro vite. Rimanere inermi è impossibile”.