Secondo indiscrezioni ci sarebbe qualcosa di più che una semplice amicizia tra Eros Ramazzotti e la speaker radiofonica Amelia Villano, conosciuta sui social anche in quanto “sosia” di Belen Rodriguez.

Eros Ramazzotti e Amelia Villano: il gossip

Nelle ultime ore sui social Eros Ramazzotti ha iniziato a seguire Amelia Villano e, secondo i rumor in circolazione, i due avrebbero iniziato a scambiarsi alcuni like.

Secondo indiscrezioni quindi la speaker di Rtl 102.5 potrebbe essere la nuova fiamma del cantante che, dopo la rottura da Marica Pellegrinelli, è stato avvistato in dolce compagnia solo un paio di volte e ha sempre smentito di essere impegnato.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più ma in tanti tra i fan di Amelia Villano sono alla ricerca d’indizi che provino una relazione tra lei (che è conosciuta anche come sosia di Belen) e il famoso cantante italiano.

Eros presto nonno

Eros Ramazzotti è più felice che mai perché nei prossimi mesi diventerà nonno per la prima volta. Sua figlia Aurora Ramazzotti aspetta infatti un bambino, frutto dell’amore per Goffredo Cerza. Eros Ramazzotti ha espresso tutta la sua felicità per l’arrivo del suo primo nipotino e ovviamente ha partecipato ai festeggiamenti in compagnia dell’ex moglie Michelle Hunziker (con cui è rimasto in buoni rapporti) e del resto della famiglia.

“Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore”, ha affermato il cantante alla figlia Aurora.