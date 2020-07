Dopo l'allarme per un nuovo focolaio, i casi di coronavirus a Pechino tornano a scendere e si registrano per due giorni consecutivi zero nuovi contagi

La Cina sembra tirare un sospiro di sollievo e vedere la luce per uscire dall’emergenza sanitaria. La città di Pechino ha registrato zero nuovi contagi da coronavirus per due giorni consecutivi. Un dato rassicurante considerato l’allarme per un nuovo focolaio a metà giugno.

Nel frattempo aumentano le persone dimesse.



Coronavirus, Pechino: 2 giorni senza contagi

Superato il picco di contagi, la Cina ha una ricaduta a metà giugno. Si crea infatti un nuovo cluster di contagi, partiti da un cuoco di un ristorante che si era recato al mercato alimentare di Xinfadi; lui poi avrebbe contagiato sei collaboratori, che a loro volta hanno contagiato altre persone.

In Cina a giugno hanno registrato 158 nuovi contagi, il numero più altro da febbraio.

Questo nuovo focolaio sarebbe ora sotto controllo, come spiega il virologo Wu. A conferma delle sue parole, un mese dopo, il numero dei nuovi casi di coronavirus registrati a Pechino. Negli ultimi due giorni la città ha registrato zero nuovi contagi. Lo confermano anche le autorità sanitarie locali cinesi.

Il bollettino resta così fermo a 335 contagi dall’11 giugno. La Commissione sanitaria della città ha indicato inoltre che non si sono registrati nuovi casi di soggetti asintomatici, mentre 13 persone sono state dimesse dall’ospedale.





Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Cina sono stati registrati più di 85 mila casi e oltre 5 mila decessi.