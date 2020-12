Il covid dilaga in Germania: 22.459 nuovi contagi e record di morti: in 24 ore sono stati 1.129.

In Germania è stato registrato un nuovo record di morti per il covid. Addirittura 1.129 decessi in 24 ore, tutti legati alla pandemia. Il precedente picco in negativo era stato in tal senso toccato a metà dicembre, quando le vittime erano state poco meno di mille.

Registrati inoltre anche 22.459 nuovi casi di contagio. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite.

L’emergenza Covid in Germania

La Cancelliera tedesca Angela Merkel , sempre a metà dicembre, aveva avvertito di quello che poteva succedere se i cittadini non avessero rispettato le regole.

“Arrivati a questo punto le chiusure sono l’unica scelta – ha detto –. Avremmo dovuto agire prima, ma per i cittadini non sarebbe stato facile accettarlo. Hanno bisogno di vedere i letti degli ospedali pieni…”. Parole molto franche, che avevano provocato lo stupore dei presenti alla videoconferenza Ue.

Nel frattempo la Germania ha iniziato (in anticipo, come l’Ungheria, sugli altri Paesi Ue) le vaccinazioni il 26 dicembre. Dopo l’avvio della campagna vaccinale anche la Germania potrà partire con la campagna di vaccinazione, così come annunciato dal Ministro della Salute tedesco Jens Spahn.

“Per gli stati federali, questo si traduce il 27 dicembre, come data di inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus Sars-CoV-2. In particolare, la vaccinazione dovrebbe iniziare nelle case di cura”.