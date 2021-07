Euro 2020: le Nazioni che in finale tiferanno per gli Azzurri

Viva l'Italia gridano nell'Oltremanica. Ecco chi sono gli Stati che tiferanno per gli Azzurri. Aperta una questione politica.

Sono tutti pazzi per la nostra Nazionale di calcio e nel Regno Unito tutti gli Stati fanno il tifo per noi, ad eccezione ovviamente dell’Inghilterra, rivale dell’Italia nella Finale prevista per domani 11 luglio 2021 alle 21:00.

Le Nazioni che tiferanno per gli Azzurri. Gli Stati dell’Oltremanica

I primi a palesare in maniera non troppo imparziale la voglia di tifare gli Azzurri domani sera sono stati gli Scozzesi. Da stamattina, 10 luglio 2021, sta girando l’immagine della prima pagina del “The National”, quotidiano scozzese, che vede raffigurato il Mister Roberto Mancini nei panni di William Walace, protagonista del film Braveheart-Cuore impavido, che era a capo dell’esercito scozzese in alcune battaglie contro l’Inghilterra.

Sotto la foto è presente la scritta “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza“. Ad unirsi alla Scozia vi è anche il Galles, che segue un credo ben preciso per ogni partita disputata dall’Inghilterra, ossia “Quando gioca l’Inghilterra tifi per l’altra squadra. Qualunque squadra sia, non importa, ma non si tifa mai per l’Inghilterra“. Posizione condivisa anche dall’Irlanda del Nord.

Le Nazioni che tiferanno per gli Azzurri. Una questione politica

Oltre alle ragioni storiche che portano gli Stati del Regno Unito ad essere ostinatamente contro l’Inghilterra, vi sono anche motivazioni politiche legate al referendum sulla Brexit, che vide Irlanda del Nord e Scozia subire le decisioni prese dall’Inghilterra, sebbene la maggior parte dei propri cittadini votò per restare nell’Unione Europea. Ad aumentare il dibattito è stato anche il Premier Boris Johnson che ha apertamente mostrato, attraverso post su Facebook ed esultanze incontrollate, di essere un tifoso sfegatato della Nazionale di calcio inglese.

La sua passione calcistica è stata interpretata da molti come il voler anteporre l’Inghilterra al resto del Regno Unito.

Le Nazioni che tiferanno per gli Azzurri. Fuori dall’Oltremanica

Uscendo dall’Oltremanica, vi sono anche altri allenatori e giocatori che tiferanno per la nostra Nazionale di calcio. Tra i primi vi è Luis Enrique, che nell’intervista dopo la gara persa dalla sua Spagna contro l’Italia ha apertamente affermato di tifare Italia in finale. Anche Patrice Evra, ex calciatore francese, nonostante la rivalità calcistica tra Italia e Francia ha postato un video su Instagram in cui ha elogiato l’Italia e gli italiani visto il suo passato calcistico alla Juventus, ed ha affermato che tiferà per gli Azzurri.