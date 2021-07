Euro 2020, Ucraina-Inghilterra 0-1: Kane porta gli inglesi in vantaggio

Allo stadio olimpico di Roma si gioca la sfida Ucraina-Inghilterra che chiuderà il tabellino delle semifinali. Risultato parziale 0-1.

Allo stadio olimpico ha preso il via la sfida tra Ucraina e Inghilterra valida per i quarti di finale di euro 2020 il cui risultato parziale è adesso di 0-1 grazie ad un gol di kane al quarto minuto del primo tempo.

Si tratta questa di una partita arrivata in modo inaspettato. La squadra di Schevchenko è approdata ai quarti dopo essere stata eliminata nella fase a gironi venendo ripescata tra le ultime squadre terze migliori del girone.

Anche per la squadra di Southgate questo match assume un sapore particolare. L’Inghilterra non prende gol da quattro sfide di fila, un risultato straordinario che non veniva addirittura centrato dai mondiali del 1966 che si giocarono proprio in Inghilterra.

La sfida si preannuncia almeno sulla carta molto agguerrita da entrambe le squadre. Non resta altro dunque che attendere l’ultimo semifinalista del torneo.

Euro 2020 Ucraina Inghilterra, le formazioni ufficiali

Ecco quali sono le formazioni ufficiali che sono scese in campo allo stadio olimpico alle ore 21:

UCRAINA (3-4-1-2): Bushchan; Zabarnyi, Krytsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

Euro 2020 Ucraina Inghilterra, le statistiche

Se questa partita rimane per il momento tutta da giocare, sulla carta le statistiche pendono nettamente a favore per l’Inghilterra che è stata sconfitta una sola volta nelle ultime sette sfide. Si è conclusa invece in parità negli ultimi due match in ordine di tempo. In particolare, le due squadre non si incontravano sul campo da gioco da settembre 2013 quando il risultato finale fu di 0-0.

Euro 2020 Ucraina Inghilterra, Southgate: “Serviranno tanti leader”

Intanto in conferenza stampa il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha dichiarato che sarà fondamentale pensare a come gestire la partita: “Domani ci saranno pochi tifosi inglesi, ma abbiamo già avuto l’esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L’atmosfera non importa molto, l’Olimpico è molto bello ed è uno stadio pieno di storia, non vediamo l’ora di scendere in campo domani. Domani farà molto caldo, il caldo inciderà molto anche se si giocherà di sera. Dobbiamo cercare di gestirla”.

Grande ottimismo anche da parte dell’ex campione del Milan Andry Schevchenko che approda agli europei in veste di CT dell’Ucraina: “L’Inghilterra sta vivendo uno dei suoi momenti migliori nella storia del calcio. Abbiamo visto prestazioni incredibili di due squadre inglesi nella finale di Champions League. Possiamo vedere quanti grandi giovani giocatori provengono da accademie, come Foden o Mount. Tifosi ucraini all’Olimpico? Noi ci speriamo. C’è una grande comunità ucraina in Italia, ma speriamo anche che gli italiani ci sostengano. Vorrei chiedere ancora una volta ai nostri fan: se avete questa opportunità, venite a sosteneteci. Ne abbiamo tanto bisogno”.