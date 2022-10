Europa League, Lazio-Sturm Graz 2-2: occasione mancata per i biancocelesti

Tra Lazio e Sturm Graz è finita qui. La partita, valida per il girone F di Europa League è terminata in perfetta parità. Ecco chi ha segnato.

La partita allo stadio Olimpico che è stata disputata tra Lazio e Sturm Graz, può dirsi conclusa qui con il punteggio di 2-2. Hanno segnato per i biancocelesti Immobile (45′) e Pedro al 71esimo. Per lo Sturm Graz doppietta di Bøving al 56esimo e 86esimo.

La qualificazione agli ottavi di Europa League è tutta da giocare

La Lazio, malgrado l’uomo in meno, è riuscita a tenere testa ad una squadra tosta come lo Sturm Graz.

Va detto che la ripresa è stata gestita non senza difficoltà. Degne di nota l’ottima performance di Provedel che in più di un’occasione ha salvato la porta avversaria. Al 72esimo è arrivata la rete del 2-2 segnata in modo magistrale da Pedro. Nel frattempo va segnalato che nel gruppo F tutte le squadre sono a quota 5: ce la farà la Lazio? La sfida è più aperta che mai.

Espulso Lazzari: cosa è successo

Tensione durante la partita Lazio-Sturm Graz dopo che l’arbitro tedesco Sascha Stegemann ha estratto il cartellino rosso nei confronti del giocatore della Lazio Lazzari. All’atleta è stato contestato un contatto con l’avversario Prass. Immediata la reazione in campo: da parte dei giocatori sono scattate le proteste alle quali è seguita l’ammonizione a Ciro Immobile. Nel parapiglia è stato espulso anche un uomo dello staff della squadra austriaca.

Europa League, le formazioni ufficiali di Lazio Sturm-Graz

Di seguito vediamo quali sono le due rose scese in campo nel primo minuto della partita:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Ajeti, Emegha. Allenatore: Ilzer