Extraliscio, dopo il successo a Parigi volano a Miami: “Sull’oceano si ballerà il Punk da Balera”

Prosegue il successo degli Extraliscio, che con la loro musica che sa di tradizione e sonorità intense, curate e sempre raffinate conquistano Parigi e volano verso Miami.

Tanti applausi per gli Extraliscio ed Elisabetta Sgarbi con la sua La Milanesiana, arrivata per la prima volta a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura.

La Milanesiana, che da sempre ospita nei suoi incontri personalità da tutto il mondo, ha superato a sua volta i confini nazionali radunando centinaia di spettatori. Sono intervenuti Pacifico, Ermanno Cavazzoni, il direttore Diego Marani.

Poi i presenti sono stati deliziati da più di un’ora di concerto degli Extraliscio.

Un appuntamento fuori dagli schemi, al tempo stesso popolare e colto, legato alla tradizione ma pronto a segnare il futuro. E dopo Parigi sarà la volta di Miami.

Gli Extraliscio si preparano a lasciare il Vecchio Continente e raggiungere Miami. Il gruppo, infatti, sarà protagonista assoluto della Hit Week, il Festival della musica italiana nel mondo, fissato per il prossimo 17 e 18 dicembre a Miami.

Per l’occasione, gli Extraliscio porteranno per la prima volta in America il loro Punk da Balera con due esclusivi eventi che uniscono il mondo della musica a quello di cinema e letteratura.

Ad aver creduto subito nel loro progetto è Elisabetta Sgarbi, che li affianca con entusiasmo nei loro progetti. Dopo Parigi sarà la volta degli Usa e, a tal proposito, la Sgarbi commenta: “Gli Extraliscio a Miami ha un significato importante. Loro sono musica, sono fatti di musica, di musica da ballo, nel senso che ogni loro canzone fa alzare chi è seduto e lo invita a muoversi a ritmo. In questo sta la forza del loro fare e comporre musica, che è universale e non conosce confini linguistici e geografici”.

Quindi ha aggiunto: “E così dopo i boulevard parigini, anche sulle spiagge dell’oceano si ballerà questo nuovo genere, l’Extraliscio”.