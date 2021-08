Famiglia non vaccinata uccisa dal covid, il sopravvissuto: “Convinti dalla propaganda no vax”

Famiglia non vaccinata uccisa dal covid, Francis Goncalves ha perso il padre Basil di 73 anni, la madre Charmagne di 65 ed il fratello Shaul di 40 anni

Un’intera famiglia non vaccinata è stata uccisa in Portogallo dal covid e il membro “sopravvissuto” punta il dito contro il condizionamento di certe bugie: “Sono stati convinti dalla propaganda no vax”. A morire la famiglia del cuoco di Cardiff, nel Regno Unito, Francis Goncalves.

L’uomo ha perso in men che non si dica suo padre Basil, di 73 anni, la madre Charmagne, di 65, e il fratello Shaul di appena 40 anni, che vivevano in terra lusitana. E proprio dopo quella “strage” Goncalves ha seguito l’esempio di tanti congiunti di persone contrarie alla vaccinazione o dubbiose che avevano dovuto fare i conti con la velocità e l’implacabilità del covid: perciò ha voluto raccontare la loro storia.

Famiglia non vaccinata uccisa dal virus in Portogallo: come si erano ammalati

Goncalves sostiene di averlo fatto allo scopo di mettere in guardia gli scettici affinché non compiano lo stesso errore dei suoi familiari, che nei confronti della vaccinazione avevano maturato quello scetticismo indotto che tende a diventare proposito dietro l’effetto della martellante propaganda no vax. Il cuoco afferma che suo padre si sarebbe infettato in ospedale. Sua madre e suo fratello invece avrebbero contratto il coronavirus durante una cena di famiglia.

E dopo quella cena, a distanza di pochi giorni, Shaul aveva iniziato a dare segni di affaticamento.

Padre e figlio morti e madre in agonia: uccisa una famiglia intera non vaccinata

In pochi giorni padre e figlio si erano aggravati e quando Francis era riuscito a rientrare in Portogallo i due erano già morti, senza forse aver avuto neanche il tempo di pentirsi. Restava la speranza, felibile, per sua madre, che era ancora ammalata gravemente ma in vita.

Spiega Goncalves ai media: “Anche lei era in coma farmacologico. Mi hanno permesso di andare a trovarla, il che era già segno che le cose non andavano bene”. Purtroppo la donna era morta anch’essa dopo 3 giorni e la sua salma aveva raggiunto quella degli altri familiari nel cimitero di Lisbona.

L’accusa di Goncalves sulla sua famiglia non vaccinata e uccisa dal covid: “Perché il governo dovrebbe ucciderti?”

Sia pur con patologie pregresse i genitori di Goncalves non si erano vaccinati, così come il fratello che invece era uno sportivo con una salute di ferro, allora il cuoco ha indagato: “Sono stati convinti in gran parte dalla propaganda anti-vax come tanti altri. Perché il governo dovrebbe volerti fare del male somministrandoti un vaccino? Qual è lo scopo dietro? Ho parlato con così tante persone che sono terrorizzate e questa disinformazione costa vite umane“.