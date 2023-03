Fedez assente alla presentazione di Lol 3: cosa succede

La preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Fedez continua ad essere sempre più grande sui social, specie visto che il rapper si è assentato dalla conferenza stampa di presentazione di Lol 3, di cui è conduttore insieme a Frank Matano.

Fedez assente alla conferenza stampa di Lol

Da settimane Fedez non si mostra sui social e, salvo apparizioni sporadiche (in cui è apparso provato e con un’evidente balbuzie) il rapper continua a mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni. Nelle ultime ore Fedez era attesissimo alla conferenza stampa di presentazione di Lol 3, presentata da Serena Dandini. Il rapper inaspettatamente non si è presentato né ha partecipato in collegamento. “Ci segue da lontano”, ha fatto sapere Serena Dandini in merito alla questione.

In tanti sono preoccupati per le condizioni di salute del rapper che, dopo aver preso parte a Sanremo, è praticamente sparito dal radar dei social. Anche sua moglie Chiara Ferragni continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e, nelle ultime ore, l’influencer si è mostrata da sola a Parigi (dove sta seguendo la Paris Fashion Week). In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più sulle condizioni del rapper e si chiedono se Fedez romperà il silenzio nelle prossime ore.