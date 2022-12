Fedez, Chiara Ferragni e la frase sul wurstel: l'imbarazzo via social

Chiara Ferragni è stata involontariamente protagonista di una gaffe sui social che non ha mancato di divertire i suoi fan.

Chiara Ferragni e la frase sul wurstel

Il rapper Fedez stava realizzando un video sui social con protagonista suo figlio Leone e il bambino a un certo punto ha detto la frase: “C’è la mamma con in mano un wurstel”. Il rapper è scoppiato a ridere e ha subito inquadrato sua moglie, l’influencer Chiara Ferragni, che in realtà stava tenendo in mano un giocattolo della Lego a forma di wurstel.

“È il suo Lego, rompiballe”, ha dichiarato l’influencer visibilmente infastidita nell’essere presa ancora una volta in giro da suo marito, mentre Fedez le ha risposto: “Si può fraintendere, ma effettivamente è mamma che ha in mano un wurstel”. L’equivoco e la reazione dell’influencer hanno divertito i fan dei social, che non mancano mai di seguire le stories dei loro beniamini.

La sovraesposizione dei figli

Nei giorni scorsi Fedez e Chiara Ferragni sono stati travolti da una marea di polemiche per via della sovraesposizione a cui entrambi espongono i loro due figli.

Il rapper, in merito alla questione, ha affermato:

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”. Sui social i piccoli Leone e Vittoria sono considerati ormai come due vere e proprie star ma in tanti hanno avuto da ridire sulla questione visto che, i due bambini, sarebbero gli ingnari protagonisti di una marea di video.