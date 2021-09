Fedez e Chiara Ferragni, il primo giorno di scuola del figlio Leone: la retta dell’istituto

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso alcune foto del primo giorno di scuola del figlio Leone. Il costo è da capogiro.

Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati ai fan mentre accompagnavano il figlio Leone al suo primo giorno di scuola (il piccolo ha 3 anni). La coppia ha scelto un prestigioso istituto di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez: il primo giorno di scuola di Leone

Divisa e zaino in spalla, il piccolo Leone Lucia Ferragni ha fatto il suo ingresso al primo giorno di scuola materna. I suoi genitori, visibilmente emozionati, hanno accompagnato il bambino e ovviamente non hanno dimenticato di condividere con i fan alcune foto ricordo della giornata. A quanto pare la coppia avrebbe scelto per il bambino uno degli istituti più famosi tra le famiglie “vip” di Milano: si tratta della Saint Louis School di Milano, scuola bilingue già frequentata dai figli di molti amici e colleghi della coppia.

La retta della scuola ammonterebbe per il primo anno a 2800 euro, mentre negli anni successivi sarebbe di 1800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11370 euro, da pagare in due rate: il 10 settembre e il 10 gennaio. La scuola primaria costa 15730 euro, mentre la secondaria ha una retta di 18170 euro. Queste cifre non includono i pranzi, che variano in base alla sede: 1475 oppure 1350 euro.

Fedez: i figli e il trasloco

Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto il loro primo figlio il 19 marzo 2018 a Los Angeles. La coppia ha allargato ulteriormente la famiglia il 23 marzo 2021, quando è nata la piccola Vittoria. Oggi la coppia sembra più felice che mai e dopo le vacanze estive trascorse in famiglia i due hanno già rivelato che nel 2022 si trasferiranno in un nuovo appartamento a Milano più adatto alle loro esigenze.

La casa sarebbe in costruzione e Chiara Ferragni ha già fatto sapere che sarà accessiorata con tutto ciò che lei e suo marito desiderano: “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. La stiamo pianificando tutta. Sono super contenta perché adoro l’arredamento, l’idea di creare qualcosa di nostro”, ha raccontato.

Fedez: l’anniversario

Quest’anno Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio e per l’occasione il rapper ha realizzato una splendida sorpresa per sua moglie.