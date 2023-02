Fedez, il "karate è uno sport inutile": la replica del campione Luigi Busà

Fedez ha commesso un altro scivolone.

Questa volta nel suo mirino è finito il karate, definito “sport inutile“. A dare una lezione al rapper è stato Luigi Busà, campione e orgoglio italiano.

Dopo la gaffe su Emanuela Orlandi, Fedez ha commesso un altro passo falso. Sempre nel corso del podcast Muschio Selvaggio, che conduce insieme all’amico Luis Sal, ha commentato il karate, definendolo uno sport inutile. Il rapper ha usato proprio queste parole: “sport inutile“.

Quanti sono appassionati della disciplina si sono letteralmente infuriati, compreso il campione Luigi Busà.

Busà, tramite i suoi canali social, ha tuonato:

“Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo, che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.