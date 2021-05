Felicissima Sera, Noemi: “Insulti perché sono dimagrita, soprattutto da parte delle donne”

Noemi, ospite di Felicissima Sera, ha raccontato di essere stata insultata per essere dimagrita, soprattutto da parte delle donne.

Noemi è stata ospite a Felicissima Sera, chiamata da Pio e Amedeo per cantare sul palco, poi ha parlato di bodyshaming e degli haters sul web. Ha raccontato di essere stata criticata quando era in carne e di essere stata insultata quando è dimagrita.

Felicissima Sera, Noemi insultata perché dimagrita

“Mi è dispiaciuto che a farlo fossero tante donne. A chi ogni giorno riceve insulti e offese vorrei dire di fare finta di niente perché in fondo sono solo parole” ha spiegato Noemi, molto colpita per essere stata insultata dalle donne. “L’ironia è una grandissima arma e anche con l’intelligenza ci si può prendere in giro, sempre con rispetto” con queste parole ha iniziato il suo intervento. La cantante è finita al centro di un argomento molto sensibile e particolare, associato alla sua vita privata.

Il suo nuovo corpo, il suo improvviso dimagrimento e la tonicità del suo fisico ha portato tantissimi apprezzamenti, ma anche tanti, troppi, insulti.

Felicissima Sera, Noemi: come è dimagrita?

Noemi ha spiegato di aver iniziato ad allenarsi, seguendo una dieta e mettendosi anche a fuoco come persona. “A volte bisogna essere anche un po’ scontenti, perché si capisce cosa non va. Ho capito cosa volevo cambiare e l’ho fatto.

Ora sto benissimo, delle volte uno dice che ci si deve amare ma bisogna essere pure un po’ scontenti così uno capisce cosa c’è che non va. Ho fatto l’esame del DNA, ho capito ad esempio che sono allergica al glutine” ha raccontato la cantante, che è stata la protagonista di una copertina di Vanity Fair. “Il mio corpo libero” è stato il titolo della copertina del giornale, in cui lei è stata immortalata in abito da sera, con il suo nuovo corpo in bella mostra. “Dopo questa copertina su Vanity Fair, alcune persone mi hanno scritto che non gli piacevo, che l’avevo fatto perché per lavorare dovevo essere magra, che volevo essere secca per piacere agli altri, e la cosa che mi è dispiaciuta più di tutte è che non si è capito l’intento di tutto questo” ha spiegato.

Felicissima sera, Noemi: gli insulti delle donne

Ciò che ha ferito di più Noemi è stata la forte presenza di donne tra i suoi haters. Lei stessa ha raccontato che moltissime donne l’hanno fatta sentire completamente inadeguata e insicura, andando a toccare anche la sua convinzione in tema di solidarietà tra donne. “Secondo me, bisogna partire da noi e dal fatto che quando uno fa una cosa la fa per sé non per gli altri. In più, mi è fortemente dispiaciuto che c’erano tante donne tra le persone che mi hanno criticata e il concetto di sorellanza in questo periodo storico sta prendendo una strana deriva” ha spiegato Noemi. “Io adesso sono molto più felice perché sento di essere di più chi vorrei essere. E a chi ogni giorno riceve insulti e offese vorrei dire di fare finta di niente perché in fondo sono solo parole” ha concluso.