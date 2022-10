Fiorentina-Inter 3-4: mille emozioni al Franchi. Inzaghi vince nel recupero

Gara pazzesca al Franchi tra Fiorentina e Inter. La squadra di Inzaghi, dopo essersi fatta raggiungere al 90', agguanta la vittoria con Mkhitaryan

Una partita da infarto a Firenze finisce nelle mani dell’Inter, che vince 4-3 in pieno recupero. La Fiorentina pareggia con Jovic al 90′, ma al 96′ Mhkitaryan regala il successo a Inzaghi.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 9 Cabral, 99 Kouame.

A disposizione: 31 Cerofolini, 95 Gollini, 7 Jovic, 8 Saponara, 11 Ikoné, 14 Maleh, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 38 Mandragora, 42 Bianco, 72 Barak, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Preti, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Serra.

VAR: Mariani.

Assistente VAR: Costanzo

Il primo tempo

Pronti, via, e l’Inter schiaccia da subito la Fiorentina. I nerazzurri partono forte e infilano un uno-due con Lautaro Martinez e Barella, al terzo gol consecutivo. La squadra di Inzaghi padroneggia, fino all’episodio del 33′, con Bonaventura steso in area da un duro intervento di Dimarco, che rischia addirittura il rosso.

Cabral trasforma dal dischetto e riapre la partita, con le squadre che vanno a riposo sul risultato di 1-2.

La ripresa

Nel secondo tempo la Fiorentina rientra in campo più convinta che mai e pareggia con un gran gol di Ikonè, al secondo centro in campionato. L’Inter non molla, si ributta in avanti e Lautaro trasforma il rigore del 3-2. Ma la Fiorentina non muore e Jovic trova la zampata del 3-3 al 90.

Quando tutto sembra finito Mkhitaryan al 96′ regala una vittoria di tutto cuore ai nerazzurri, che vincono 4-3 una partita stracolma di emozioni. Con il successo del Franchi l’Inter torna davanti alla Juventus, a quota 21 punti in classifica.