Foggia, entra in Comune con l’auto perché senza Green pass

Attimi di panico a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo è entrato in Comune con la propria auto perché respinto in quanto senza Green pass.

Entra in comune con l’auto perché privo di Green pass

Un uomo ha tentato di entrare in tutti i modi all’interno dell’edificio comunale di San Severo, in provincia di Foggia, ma è stato sempre respinto dal personale di controllo perché sprovvisto di Green pass.

A questo punto il 50enne ha escogitato un piano folle: è salito a bordo della sua Fiat Panda, ed è entrato a folle velocità riuscendo a far crollare un’impalcatura nell’androne del Municipio.

La dinamiche del folle gesto

L’uomo è arrivato in mattinata nella sede del Comune, ma si è rifiutato di mostrare il Green pass all’ingresso. A quel punto, le guardie hanno cercato di di allontanarlo, ma è riuscito comunque a raggiungere l’ufficio di gabinetto dove però i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all’uscita.

A quel punto il 50enne si è messo alla guida della propria auto, sfondando parte dell’impalcatura presente a causa di lavori di ristrutturazione.

Sul posto è intervenuta prontamente la polizia locale per gli accertamenti del bizzarro evento, che ha identificato e poi denunciato l’uomo.