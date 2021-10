Francesca Cipriani smaschera Soleil, Sophie e Gianmaria: “Sapevo quello che avrebbero fatto”

Francesca Cipriani ha gettato pesanti accuse contro i tre concorrenti del GF Vip Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha accusato Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni di inscenare delle liti finte solo per ottenere maggiore attenzione. La questione è stata rilanciata anche da Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani contro Soleil, Sophie e Gianmaria

Francesca Cipriani ha affermato che alcuni amici in comune con Sophie Codegoni l’avrebbero messa al corrente (già nei mesi scorsi) della strategia adottata dall’ex tronista al GF Vip: secondo la stessa Cipriani e Manila Nazzaro la concorrente (insieme a Soleil Sorge e a Gianmaria Antinolfi) starebbe inscenando delle finte liti per ottenere maggiore attenzione da parte del pubblico.

“Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo.

Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie.

Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”, ha dichiarato Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani contro Sophie

Nelle scorse ore Francesca Cipriani ha affrontato direttamente Sophie Codegoni e le ha detto di essere a conoscenza di un presunto accordo tra lei e Soleil proprio in merito a questo.

“Prima di entrare girava voce che tra voi due (Soleil e Sophie) ci fosse un accordo per creare le dinamiche.

Se non stai recitando distaccati. Ok, dici che non vi siete messi d’accordo? Allora non la calcolare e fingi di non vederla, basta. Altrimenti è normale che noi pensiamo che sei d’accordo. Stai facendo un bel percorso, non hai bisogno di accordi presi prima. Lei ti stuzzica? E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate“.

Francesca Cipriani al GF Vip

Per il momento Francesca Cipriani non ha rivelato quali sarebbero i suoi “amici” che l’avrebbero messa al corrente dei presunti accordi tra i concorrenti del GF Vip. La vicenda si rivelerà autentica? Al momento sulla questione tutto tace e la tensione all’interno della casa sembra essere sempre più forte.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy