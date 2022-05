Francesca De André, le foto shock dopo le violenze: “Mi vergognavo a mostrarle”

Francesca De André ha condiviso via social le prime scioccanti immagini dei suoi lividi dopo le violenze subite dall'ex fidanzato.

Francesca De André ha postato sui social alcune immagini del suo volto dopo le violenze da lei subite da parte del suo ex fidanzato, che è stato denunciato.

Francesca De André: le foto

Francesca De André si è mostrata con il volto livido e tumefatto dopo le violenze da lei subite circa un mese fa dall’ex fidanzato.

La nipote di Fabrizio De André ha affermato di aver rischiato di morire e ha confessato di non aver mostrato le immagini fino ad ora per vergogna: “Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…”, ha scritto nel suo post via social, e ancora: “Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente.

Adesso non è più una vergogna, ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze. Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla PAURA di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita?”.

Stando a quanto da lei rivelato, sarebbe stata una vicina a soccorrerla mentre l’uomo sarebbe stato denunciato.

Francesca De André inizialmente non avrebbe sporto denuncia “perché lo amava”. In tanti tra i fan sono impazienti di sapere che esito prenderà la vicenda e hanno espresso la loro solidarietà all’ex gieffina.