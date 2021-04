Francesco Facchinetti: foto e video della super villa dove vive con la sua famiglia

Francesco Facchinetti ha postato sui social alcune immagini della villa dove vive con la sua famiglia, con tanto di sala giochi e giardino con piscina

MTV Cribs, il programma che mostra le dimore dei Vip, è sbarcato anche in Italia aprendo le porte di tante case di personaggi della tv nostrana. Così anche Francesco Facchinetti ha deciso di mostrare la super villa dove vive con la sua famiglia, chiamata “Casa Mia” in onore della figlia avuta con Alessia Marcuzzi.

Con tale magione e col terreno circostante, l’ex cantante e oggi produttore musicale ha un legame molto stretto, in quanto si tratta dello stesso luogo dove giocava da piccolo, tramandato da suo nonno alla mamma e quindi a lui.

Nella mega villa di Francesco Facchinetti a far da padrone è ovviamente la musica, tanto che in ogni stanza è presente un impianto audio. Il colore maggiormente presente nella casa è poi il blu, in quanto rappresentativo dell’acqua e del cielo, da lui particolarmente amati.

Il salotto è corredato da ampio divano nei toni del grigio con pouf e tavolini, molto luminoso grazie alle grandi vetrate che si affacciano sul giardino esterno con tanto di piscina. La cucina è invece caratterizzata da uno stile è moderno in toni scuri, a contrasto con alcuni mobili più chiari a lato. Ma il vero cluo della casa di Facchinetti è la spettacolare sala giochi, con tantissime postazioni, proprio come nelle vecchie strutture degli anni 80! Nella sua casa Francesco Facchinetti ha anche una stanza dedicata al suo ufficio, con molti poster e quadri degli artisti da lui prodotti. Insomma, si tratta davvero di una casa spettacolare dove il rapper lombardo non può certamente annoiarsi!