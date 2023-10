Un uomo è stato denunciato perché, quando è stato fermato mentre guidava, le forze dell’ordine hanno trovato della biancheria intima che però non era stata rubata da alcun negozio, ma da numerosi stendini.

L’uomo è stato denunciato per furto e sono due le procure che indagano sul fatto, questo perché i furti sono stati compiuti anche a Cassino e nel Sorano.

Denunciato per furto

Nell’auto dell’uomo, un imprenditore di 43 anni residente a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, sono stati ritrovati numerosi reggiseni e mutande.

Le forze dell’ordine, vista la situazione, hanno perquisito anche la casa del 43enne e lì hanno trovato centinaia di slip e reggiseni. La biancheria intima, anche in questo caso, non proveniva da negozi ma il ladro aveva rubato il tutto mentre erano stesi per essere asciugati.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato.

Due procure indagano sul caso

Sono due le procure che indagano sui fatti: infatti i furti non sarebbero avvenuti a Boville, ma anche a Cassino e nel Sorano. A difendere l’uomo ci sarà l’avvocato Giampiero Vellucci.

