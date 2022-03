Fuori dai Mondali ma Turchia-Italia si giocherà lo stesso, ecco perché

Azzurri di Mancini fuori dai Mondali ma Turchia-Italia si giocherà lo stesso, la Fifa aveva già programmato l'amichevole per le 20.45 del 29 marzo a Konya

Azzurri di Mancini fuori dai Mondali ma Turchia-Italia del 29 marzo prossimo si giocherà e come, ecco perché il match della delusione avrà uno scopo “strategico” che non allevia affatto la vergogna, specie per l’Italia, di aver mancato Qatar 2022.

Il dato è che c’è pochissimo tempo per metabolizzare l’onta del match incolore contro la Macedonia del Nord. Fallito l’accesso ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar si tornerà in campo per un’amichevole che sa di beffa.

Fuori dai Mondali ma c’è Turchia-Italia

Perché quel match sarà proprio fra le due Nazionali sconfitte nelle semifinali playoff. La Fifa l’aveva già programmata per le 20.45 a Konya.

Si, ma a che serve un match del genere dopo che un undici Campione d’Europa è fuori dai Mondiali di quest’anno? La rilevanza della partita è pari a zero, ma mette in palio punti importanti in ottica ranking. Chi significa? Che come i paria del pallone adesso dobbiamo occuparci del borsino, non di sfasciare i sogni calcistici degli avversari e puntare alla vittoria.

Questioni di ranking Uefa

Il regolamento UEFA prevede che queste partite abbiamo un gran valore da un punto di vista del ranking, tanto che il Belgio è primo con 1828 punti pur non essendo certo la corazzata del calcio planetario.

Questo ci tocca dunque: batterci con una Turchia ferita “quasi” come noi che si è giocata la qualificazione dopo aver fallito anche un rigore con Yilmaz in Portogallo.