Gemma Galgani gela un ex cavaliere: “Quando il sentimento si trasforma…”

Gemma Galgani gela Marco Firpo

Le cose tra Gemma Galgani e Marco Firpo non sono finite nel migliore dei modi e di recente la dama torinese ha deciso di replicare contro le ultime dichiarazioni fatte dall’ex cavaliere nei suoi confronti.

“Frequentare qualcuno giusto per non rimanere solo per me sarebbe infelicità. Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo. E’ un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile”, aveva detto Firpo, mentre Gemma ha replicato: “Lui ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia.

Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti”.

Gemma a Uomini e Donne

Gemma è tornata a Uomini e Donne anche quest’anno nella speranza di riuscire a trovare un giorno la persona adatta a lei. La dama torinese ha realizzato anche un video di presentazione nella speranza di attirare maggiore attenzione, ma ovviamente “l’acerrima rivale” Tina Cipollari non ha mancato di smontare il suo tentativo.

“Non piaci, fattene una ragione!”, ha tuonato Tina all’indirizzo di Gemma.