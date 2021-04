Gemma Galgani, le scioccanti rivelazioni di un suo ex fidanzato: “Volevo chiudermi in convento”

Gemma Galgani ha rivelato che un suo noto ex corteggiatore voleva chiudersi in convento dopo aver partecipato a Uomini e Donne

La storia di Gemma Galgani a Uomini e Donne è lunga e movimentata. Prima di Maurizio e dopo Giorgio il gabbiano, la popolare dama torinese ha frequentato per qualche mese anche Rocco Fredella. Il cavaliere è stato di recente intervistato da “Più Donna”, dove ha confessato di aver pensato di chiudersi in convento a seguito della sua partecipazione al dating show mariano.

Gemma sostiene che tra lei e Rocco ci sia una donna “terzo incomodo”. Sarà questo il vero motivo che l’ha allontanata da lui? #UominieDonne pic.twitter.com/rqyBEuYmSN — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2019

“Da Uomini e Donne ne sono uscito devastato. Con Gemma ci siano frequentato per sei mesi, ma è stato un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io un amore vero.

Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento”. L’uomo, da credente ma non praticante, ha persino rivelato di aver preso accordi con un convento in Umbria. Il suo obiettivo era quello di fare pulizia mentale, in quanto dopo la sua esperienza nel programma televisivo di Canale 5 non credeva più nell’amore vero e sincero.

Gemma si sta sentendo con Fabrizio e Rocco… 😄#UominieDonne pic.twitter.com/ekpXGqjtpx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2019

“La verità è che desideravo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione”. Rocco ha dunque concluso la sua intervista precisando che non voleva più avere nulla a che fare con quel tipo di vita. Quando poi ha conosciuto Doriana è tornato a credere nell’amore vero e rispettoso. “Lei mi ha detto che non ero una persona da convento”, ha precisato ancora il Fredella, che oggi vive dunque serenamente accanto alla sua dolce metà.